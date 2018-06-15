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Когда русские клали зубы на полку
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Когда русские клали зубы на полку 

Кириллица 11 часов назад
Фото: Кириллица
Что делать, чтобы поймать жулика и вора? Где растет трын-трава? И когда пора класть зубы на полку?
Что делать, чтобы поймать жулика и вора?
Базар, толчея, ловкая рука жулика бысто кладет в карман что-то с прилавка. «На воре шапка горит!» — кричит находчивый и внимательный прохожий. Жулик, конечно, пугается и шапку срывает. Чем себя и выдает.
Очень поучительная история и отличная инструкция по обнаружению граждан нечестных на руку.
Где растет трын-трава?
«Песня про зайцев!» И сразу рисуется образ Юрия Никулина, который дирижирует оркестом рукой в гипсе. «Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву…»
Справедливости ради стоит заметить, что Пушкин, Лесков, Бунин, Толстой, и Чехов также упоминали о трын-траве в своих произведениях. Последний, кстати, во «Врачебных советах» давал шутливую рекомендацию: «От насморка полезен настой из трын-травы, пить который следует натощак, по субботам».
Шутки шутками, но в этой «волшебной трын-траве» буква «р» появилась для благозвучности. А «Тын-трава», на самом деле, растет у всех на даче: «тын» — это не что иное, как забор. В болгарском языке, кстати, имеется очень похожее слово «тиньтрава» (или тыньтрава), обозначающее именно подзаборный сорняк.
Филологи, однако, вам подскажут, что этимология «трын-травы» не так проста: раннее значение слова — «подзаборный корм», в первую очередь для животных. Вот так-то! В смешной песне про зайцев оказывается гораздо больше смысла, чем думалось!
Когда класть зубы на полку?
«Меня били, колотили, на престол с царём садили, » — эта загадка поясняет, как обрабатывали лён на Руси. Правда, нет в ней ни слова об одной важной части процесса — лен чесали, именно от этого зависело качество материала, а следовательно, и его стоимость. Чесали лён специальным приспособлением — четырёхугольной дощечкой с закреплёнными на ней железными Т-образными зубьями. Лён уродился — и купец (скупщик) становился желанным гостем в доме. Случался неурожай — зубья лежали на полке, а семья, благосостояние которой зависело от продажи льна, голодала. Отсюда и пошло выражение «положить зубы на полку», которым мы пользуемся по сей день.
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