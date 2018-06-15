Кольская АЭС выпустила в водоемы 15 тыс. мальков красной рыбы

МУРМАНСК . 15 июня. / ТАСС /. Кольская АЭС в рамках продолжающейся уже пять лет экологической программы более 15 тыс. мальков семги (атлантического лосося). Об этом сообщает в пятницу пресс-служба компании.

"За все время действия программы по воспроизводству водных биологических ресурсов в водоём выпущено более 15 тыся мальков. В ходе последнего мероприятия специалисты отдела радиационной безопасности Кольской АЭС выпустили в воды реки более 3 тыс. особей годовалого малька семги", — сообщает пресс-служба.

Как отмечает руководство станции, воздействие на водные ресурсы водоема-охладителя Колькой АЭС — озера Имандра считается незначительным, поэтому специалисты станции выпускают мальков там, где это действительно необходимо для сохранения биоразнообразия региона. В настоящий момент большая часть рыбы в реке Умба Терского района — семга, выпущенная в естественную среду по программе воспроизводства водных биологических ресурсов. Партнерами Кольской АЭС по программе зарыбления водоёмов Мурманской области выступают Федеральное агентство по рыболовству и ФГБУ «Главрыбвод».