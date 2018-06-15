Новая Зеландия введет туристический сбор в 2019 году

Москва, 15 июня — «Вести. Экономика». Правительство Новой Зеландии заявило, что планирует ввести налог для большинства иностранных туристов, чтобы финансировать инфраструктуру и ослабить нагрузку на бурно развивающийся туристический сектор страны, сообщает Reuters.

Вид на порт Веллингтон, Новая Зеландия. Фото: EPA/KIM LUDBROOK

Новый налог в размере до 35 новозеландских долларов ($24,40) на человека будет введен в середине 2019 года. Ожидается, что это обеспечит дополнительно 57-80 млн новозеландских долларов ($39,7-$55,8 млн) в год. Средства будут направлены на охрану природы и на инфраструктуру. "Будет справедливо, если они (туристы — прим. ред.) сделают небольшой вклад, чтобы мы могли обеспечить инфраструктуру, в которой они нуждаются, и лучше защитить природные объекты", — заявил министр туризма Новой Зеландии Кельвин Дэвис. Соседняя Австралия, откуда в Новую Зеландию приезжает больше всего туристов, будет освобождена от налога. Однако налог будет действовать для посетителей из других стран, которые являются важными источниками туристов для Новой Зеландии, включая Китай, США и Великобританию.

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