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Осторожно, слишком модно: проект о самых эпатажных жителях Нью-Йорка
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Осторожно, слишком модно: проект о самых эпатажных жителях Нью-Йорка 

Bigpicture.ru 12 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Нью-Йорк уже давно зарекомендовал себя в качестве мировой модной столицы. Тысячи эксцентричных людей, не стесняющихся самовыражения, только доказывают этот факт. Два друга, Джастин и Брин, решили документировать образы жителей Нью-Йорка и публиковать фото в инстаграме. Все снимки сделаны со спины, что и объясняет название аккаунта New York From Behind («Нью-Йорк сзади»).
Люди на фотографиях действительно поражают своей смелостью и экстравагантностью. Здесь есть всё: мужчины в балетной пачке и костюме Сейлор Мун, женщины в одном нижнем белье или без него и даже гуляющая по городу акула. В общем, любуйтесь сами.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
3 Июн 2018 в 12:07 PDT  Простой любитель Ван Гога у себя на районе.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
27 Май 2018 в 5:59 PDT  Патриот своей страны.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
20 Май 2018 в 4:54 PDT  Как если бы Мэрилин Монро зашла перекусить.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
18 Май 2018 в 5:19 PDT  Наглядный пример того, как правильно вызывать такси.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
15 Май 2018 в 3:07 PDT  Когда тебе слишком жарко и ты живешь в Нью-Йорке.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
13 Май 2018 в 4:51 PDT  Когда захотелось побыть несуществующим растением.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
25 Мар 2018 в 4:36 PDT  А у этого отважного мужчины целая коллекция фотографий в аккаунте.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
24 Сен 2017 в 5:35 PDT  Здесь он в роли статуи Свободы.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
28 Янв 2018 в 10:08 PST  А здесь решил одеться потеплее.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
7 Окт 2017 в 8:07 PDT  Местные супергерои не нарушают правила дорожного движения.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
26 Ноя 2017 в 6:00 PST  Интересна реакция папы.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
26 Янв 2018 в 3:38 PST  А вот и гуляющая акула.
Публикация от New York From Behind (@newyorkfrombehind)
3 Дек 2017 в 12:25 PST  Сейлор Мун в метро.
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