Осторожно, слишком модно: проект о самых эпатажных жителях Нью-Йорка

Нью-Йорк уже давно зарекомендовал себя в качестве мировой модной столицы. Тысячи эксцентричных людей, не стесняющихся самовыражения, только доказывают этот факт. Два друга, Джастин и Брин, решили документировать образы жителей Нью-Йорка и публиковать фото в инстаграме. Все снимки сделаны со спины, что и объясняет название аккаунта New York From Behind («Нью-Йорк сзади»).

Люди на фотографиях действительно поражают своей смелостью и экстравагантностью. Здесь есть всё: мужчины в балетной пачке и костюме Сейлор Мун, женщины в одном нижнем белье или без него и даже гуляющая по городу акула. В общем, любуйтесь сами.

3 Июн 2018 в 12:07 PDT Простой любитель Ван Гога у себя на районе.

27 Май 2018 в 5:59 PDT Патриот своей страны.

20 Май 2018 в 4:54 PDT Как если бы Мэрилин Монро зашла перекусить.

18 Май 2018 в 5:19 PDT Наглядный пример того, как правильно вызывать такси.

15 Май 2018 в 3:07 PDT Когда тебе слишком жарко и ты живешь в Нью-Йорке.

13 Май 2018 в 4:51 PDT Когда захотелось побыть несуществующим растением.

25 Мар 2018 в 4:36 PDT А у этого отважного мужчины целая коллекция фотографий в аккаунте.

24 Сен 2017 в 5:35 PDT Здесь он в роли статуи Свободы.

28 Янв 2018 в 10:08 PST А здесь решил одеться потеплее.

7 Окт 2017 в 8:07 PDT Местные супергерои не нарушают правила дорожного движения.

26 Ноя 2017 в 6:00 PST Интересна реакция папы.

26 Янв 2018 в 3:38 PST А вот и гуляющая акула.

3 Дек 2017 в 12:25 PST Сейлор Мун в метро.