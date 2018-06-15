Голая девушка устроила танцы на набережной Новороссийска

Жители Новороссийска сняли на видео голую танцующую женщину на набережной Адмирала Серебрякова рядом с памятником «Торпедный катер». Об этом сообщили в паблике «Наша газета Новороссийск» в социальной сети Instagram.

Женщина полностью разделась прямо на улице. Она сложила свои вещи и бросила их в сторону. После чего неизвестная начала танцевать. Спустя время она накинула на себя одежду.

Местные жители возмутились поведением женщины. Они сказали, что адекватный человек так себя вести не будет. Увиденное они назвали неприятным зрелищем.

По дороге в сочинском селе Молдовка шла полностью обнаженная женщина. Автолюбители предполагают, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.