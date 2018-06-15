Ура, уха: рыбалка в России будет бесплатной!

Неделю назад все рыбыловное сообщество России взбудоражила новость, что Минсельхоз России готовит поправки к закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Речь шла о том, что каждый россиянин, который хочет отправиться на рыбалку, должен будет купить фиш-карту — специальный патент, разрешающий ловить рыбу.

После потока возмущенных писем и публикаций, ряд чиновников поспешили заявить, что речь идет не о всех водоемах страны. Теперь же Росрыболовство и Минсельхоз объявили, что выступают за свободную и бесплатную рыбалку для всех россиян. «Новый законопроект предполагает ликвидацию участков для платной рыбалки. Они останутся только там, где бизнес сам берет пруд в аренду, выпускает рыбу и в этом случае оказывает услугу платной рыбалки», — сообщили в ведомстве.

При этом особые условия будут организованы для вылова особо ценных видов рыб.

/ekonomika/5287212

В ведомстве подчеркнули, что Росрыболовство и Минсельхоз, выступают за свободную и бесплатную рыбалку для всех россиян Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5287212

В ведомстве подчеркнули, что Росрыболовство и Минсельхоз, выступают за свободную и бесплатную рыбалку для всех россиян Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5287212