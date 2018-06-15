Как научиться свистеть в два пальца

Каждый парень мечтает научиться свистеть — точно так же, как метать нож, или ловить рыбу острогой. Занятие, по сути, совершенно бесполезное, но, черт возьми, насколько же интересное и привлекательное! Наверняка многие пробовали научиться этому сложнейшему (на самом деле нет) трюку самостоятельно. Одна попытка, две, неудача и решение уж точно добиться успеха в следующий раз. Забудьте о провалах. Мы составили подробнейший свод простых правил, которые научат залихватскому свисту любого человека буквально за час. Язык, губы и пальцы Правильно сложенные пальцы — половина успеха. Комбинация служит двум целям: придерживают ваш язык в правильном положении, а ваши губы — плотно прижатыми к зубам. Утопленный язык и поджатые губы создадут необходимый угол, который обеспечит уровень звука во время того, как вы дунете. Сейчас мы покажем вам две самые простые и действенные комбинации. Одной рукой Все, что вам потребуется — сложить пальцы так, как будто вы показываете знак ОК. Можно использовать большой и указательный пальцы, или большой и средний. Результат будет одинаков. Итак, прижмите губы к зубам, язык чуть отодвиньте глубже в глотку, зафиксируйте это двумя пальцами и просто дуйте. Да, получится не сразу. Первые попытки наверняка рассмешат до смерти даже ваших близких друзей (особенно ваших близких друзей!), но посмотрим, что они скажут через полчаса. Двумя руками Этот способ посложнее, но и результат получается круче. Средний и указательный палец на каждой руке вместе и вытянуты, все остальные плотно прижаты. Со стороны вся фигура немного напоминает букву «А». Свистеть таким образом — гораздо громче. Толчок С пальцами во рту (не важно, в какой именно позиции), держа кончик языка поднятым, а губы — прижатыми к зубам, позаботьтесь о том, чтобы между пальцами и краями губ не оставалось зазоров. Пробуйте мягко дуть, не нужно излишних усилий. Вероятно, вам потребуется некоторое время, чтобы понять саму идею расположения рук. Главное, не бросать всю затею на полпути, ведь вы почти у цели.

Практика Продолжайте работать, пока не получите результат. Нам хватило сорока минут — за это время из редакции предпочла удалиться секретарша, а местная кошка выскочила в окно — что ж, четыре этажа ей под килем. Чувство, когда у вас получается первый свист, не сравнимо ни с чем и уж точно стоит какой-то там кошки. Тем не менее мы рекомендуем вам заниматься в полном одиночестве. Во избежание производственных, так сказать, травм.