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Александр Овечкин: «Тротц должен поступить правильно, и я уверен, что он так и сделает»
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Александр Овечкин: «Тротц должен поступить правильно, и я уверен, что он так и сделает» 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выразил надежду, что Барри Тротц останется главным тренером команды. Напомним, на данный момент ведутся переговоры о продлении контракта. Прежнее соглашение специалиста рассчитано до 1 июля. «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории, обыграв в финальной серии «Вегас» со счетом 4-1. Тротц рассчитывает на значительное повышение зарплаты.
— Почему бы и нет? Но и я, и другие игроки считаем, что прежде всего это его решение. Он должен поступить правильно, и я уверен, что он так и сделает, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
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