Александр Овечкин: Уверен, что Троц поступит правильно

Барри Троц : Я хочу остаться в «Вашингтоне». Но есть несколько вопросов

Контракт Троца с «Вашингтоном» истекает 1 июля. Тренер настаивает на серьезном повышении зарплаты. Ранее сообщалось, что продление соглашения с Троцом будет обсуждаться на следующей неделе.

«Почему бы и нет? Но и я, и другие игроки считаем, что прежде всего это его решение. Он должен поступить правильно, и я уверен, что он так и сделает», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Вашингтон» под руководством Троца впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.