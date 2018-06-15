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Александр Овечкин: Уверен, что Троц поступит правильно
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Александр Овечкин: Уверен, что Троц поступит правильно 

Советский спорт 14 часов назад
Барри Троц: Я хочу остаться в «Вашингтоне». Но есть несколько вопросов
Контракт Троца с «Вашингтоном» истекает 1 июля. Тренер настаивает на серьезном повышении зарплаты. Ранее сообщалось, что продление соглашения с Троцом будет обсуждаться на следующей неделе.
«Почему бы и нет? Но и я, и другие игроки считаем, что прежде всего это его решение. Он должен поступить правильно, и я уверен, что он так и сделает», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Вашингтон» под руководством Троца впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
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