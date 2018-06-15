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«Новая Швабия»: что делали нацисты в Антарктиде
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«Новая Швабия»: что делали нацисты в Антарктиде 

Русская семерка 14 часов назад
Фото: Русская семерка
ными документами и продовольствием. По свидетельству Вильгельма Бернхарта, который утверждал, что участвовал в этой операции, в начале апреля 45-го на борт подводной лодки «U-530» погрузили шесть бронзовых ящиков с артефактами, среди которых было знаменитое священное копье Лонгина и другие реликвии, принадлежавшие нацистскому оккультному обществу «Вриль». Теоретически там мог находиться даже легендарный Святой Грааль: есть гипотеза, что Гитлеру удалось таки его заполучить… Кроме того, вместе с экипажем на субмарине плыли пятеро пассажиров, скрывавших лица под повязками. Когда судно прибыло в Антарктиду, ящики с грузом поместили в ледяную пещеру, местоположение которой было указано на карте, находившейся у капитана.
Еще в 1943 году командующий германским флотом адмирал Карл Дёниц упоминал о неприступной крепости Шангри-Ла, построенной немецкими подводниками на другом конце земного шара. Есть мнения, что речь шла именно о тайном убежище в Антарктиде…
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