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Екатеринбуржцы сняли клип к ЧМ про родной город
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Екатеринбуржцы сняли клип к ЧМ про родной город 

Overtime.life 15 часов назад
Фото: Overtime.life
Команда «суровых уральцев» приветствует участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018, матчи которого проходят и в Екатеринбурге. Они сняли клип о родном городе, главными героями видео стали аэропорт Кольцово, метро, небоскребы, стадион, майонез и мобильный интернет. В ролике есть и колоритный заграничный гость, которого сыграл Бенджамин, студент УрФУ.
«Наш клип — пожелание всем болельщикам отличного спортивного лета. Мы вложили в него много «пасхалок», которые поймут только местные, но постарались сделать видео интересным и для иностранцев. Смотрите с удовольствием и делитесь с друзьями!» — рассказывают авторы клипа.
По словам авторов, посмотрев видео, гости уральской столицы увидят город глазами его жителей. На видео — реальные екатеринбуржцы и современный, красивый мегаполис, сохранивший своё историческое лицо и при этом развитый в технологическом плане, знакомые и родные улицы, набережная Плотинки и многие знаковые места.
Главные герои — аэропорт Кольцово, метро, небоскребы, стадион, майонез и мобильный интернет
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