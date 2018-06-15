Екатеринбуржцы сняли клип к ЧМ про родной город

Команда «суровых уральцев» приветствует участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018, матчи которого проходят и в Екатеринбурге . Они сняли клип о родном городе, главными героями видео стали аэропорт Кольцово , метро, небоскребы, стадион, майонез и мобильный интернет. В ролике есть и колоритный заграничный гость, которого сыграл Бенджамин, студент УрФУ.

«Наш клип — пожелание всем болельщикам отличного спортивного лета. Мы вложили в него много «пасхалок», которые поймут только местные, но постарались сделать видео интересным и для иностранцев. Смотрите с удовольствием и делитесь с друзьями!» — рассказывают авторы клипа.

По словам авторов, посмотрев видео, гости уральской столицы увидят город глазами его жителей. На видео — реальные екатеринбуржцы и современный, красивый мегаполис, сохранивший своё историческое лицо и при этом развитый в технологическом плане, знакомые и родные улицы, набережная Плотинки и многие знаковые места.

Главные герои — аэропорт Кольцово, метро, небоскребы, стадион, майонез и мобильный интернет