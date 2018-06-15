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Жившая на жвачке и газировке анорексичка взяла себя в руки и потолстела
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Жившая на жвачке и газировке анорексичка взяла себя в руки и потолстела 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
Шведка Аманда Кристиансен (Amanda Kristiansen) рассказала о своей борьбе с анорексией и победе над заболеванием. Ее историей поделилось издание Daily Mail.
Девушка начала резко худеть еще в 11 лет, так как ненавидела свою внешность и считала, что если она сбросит вес, то окружающие заметят ее и подружатся с ней, но вместо этого замкнулась в себе. Она тренировалась каждый день, отказалась от сладостей и углеводов, а продукты прятала в карманы и бюстгальтер, чтобы семья думала, что она их съела.
В какой-то момент Кристиансен весила 31 килограмм и питалась исключительно жевательной резинкой и газировкой. Она запрещала младшему брату трогать ее грязными руками после еды, так как боялась, что еда «может впитаться через кожу и заставить ее набрать вес».
Шведка призналась, что в какой-то момент полностью потеряла контроль над заболеванием: «Я не позволяла себе сидеть ни секунды, только в машине и во сне. И спала я не больше семи-восьми часов». Мать начала следить за дочерью круглосуточно и в итоге отправила ее на лечение. Кристиансен отметила, что поначалу ходила к врачам только ради семьи, но потом поняла, что это нужно ей самой. Именно тогда терапия начала работать.
Сейчас Кристиансен 18 лет, она весит 69 килограммов и регулярно занимается в зале со свободными весами. Девушка призналась, что ей очень нравится тренироваться и что добиться результатов ей помогла именно здоровая еда.
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