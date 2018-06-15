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Цветущие поля вербены в ландшафтном парке, созданном на пустыре
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Цветущие поля вербены в ландшафтном парке, созданном на пустыре 

ИА Синьхуа 15 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Вэнъань /пров. Гуйчжоу/, 14 июня /Синьхуа/ — Экопарк «Шиэртан» /"12 прудов"/ в поселке Хоучан уезда Вэнъань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ — это ландшафтный парк, созданный в результате экологической рекультивации заброшенных земельных угодий. Цветущие поля вербены привлекают сюда многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Вэнъань /пров. Гуйчжоу/, 14 июня /Синьхуа/ — Экопарк «Шиэртан» /"12 прудов"/ в поселке Хоучан уезда Вэнъань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ — это ландшафтный парк, созданный в результате экологической рекультивации заброшенных земельных угодий. Цветущие поля вербены привлекают сюда многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Вэнъань /пров. Гуйчжоу/, 14 июня /Синьхуа/ — Экопарк «Шиэртан» /"12 прудов"/ в поселке Хоучан уезда Вэнъань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ — это ландшафтный парк, созданный в результате экологической рекультивации заброшенных земельных угодий. Цветущие поля вербены привлекают сюда многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Вэнъань /пров. Гуйчжоу/, 14 июня /Синьхуа/ — Экопарк «Шиэртан» /"12 прудов"/ в поселке Хоучан уезда Вэнъань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ — это ландшафтный парк, созданный в результате экологической рекультивации заброшенных земельных угодий. Цветущие поля вербены привлекают сюда многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Вэнъань /пров. Гуйчжоу/, 14 июня /Синьхуа/ — Экопарк «Шиэртан» /"12 прудов"/ в поселке Хоучан уезда Вэнъань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ — это ландшафтный парк, созданный в результате экологической рекультивации заброшенных земельных угодий. Цветущие поля вербены привлекают сюда многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
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