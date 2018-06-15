Цветущие поля вербены в ландшафтном парке, созданном на пустыре

Уезд Вэнъань /пров. Гуйчжоу/, 14 июня / Синьхуа / — Экопарк «Шиэртан» /"12 прудов"/ в поселке Хоучан уезда Вэнъань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай / — это ландшафтный парк, созданный в результате экологической рекультивации заброшенных земельных угодий. Цветущие поля вербены привлекают сюда многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Уезд Вэнъань /пров. Гуйчжоу/, 14 июня /Синьхуа/ — Экопарк «Шиэртан» /"12 прудов"/ в поселке Хоучан уезда Вэнъань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ — это ландшафтный парк, созданный в результате экологической рекультивации заброшенных земельных угодий. Цветущие поля вербены привлекают сюда многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Уезд Вэнъань /пров. Гуйчжоу/, 14 июня /Синьхуа/ — Экопарк «Шиэртан» /"12 прудов"/ в поселке Хоучан уезда Вэнъань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ — это ландшафтный парк, созданный в результате экологической рекультивации заброшенных земельных угодий. Цветущие поля вербены привлекают сюда многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Уезд Вэнъань /пров. Гуйчжоу/, 14 июня /Синьхуа/ — Экопарк «Шиэртан» /"12 прудов"/ в поселке Хоучан уезда Вэнъань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ — это ландшафтный парк, созданный в результате экологической рекультивации заброшенных земельных угодий. Цветущие поля вербены привлекают сюда многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Уезд Вэнъань /пров. Гуйчжоу/, 14 июня /Синьхуа/ — Экопарк «Шиэртан» /"12 прудов"/ в поселке Хоучан уезда Вэнъань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ — это ландшафтный парк, созданный в результате экологической рекультивации заброшенных земельных угодий. Цветущие поля вербены привлекают сюда многочисленных туристов. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь