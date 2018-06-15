Скачков: «Без Назарова Кузнецов мог и не состояться»

Известный нападающий Евгений Скачков рассказал о перезагрузке своей карьеры. Хоккеист будет пытаться пробиться в состав «Нефтехимика» через молодежный лагерь. Также он вспомнил о первых шагах в КХЛ Евгений Кузнецова. Кузнецов выиграл вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Кубок Стэнли и стал лучшим бомбардиром плей-офф. «У моего агента состоялся разговор с руководством нижнекамского клуба, поступило предложение приехать в молодежный лагерь команды. Здесь пример — мой партнер по «Трактору» Олег Пиганович , который год назад тоже прибыл на сбор «Нефтехимика» без контракта, но все всем доказал и стал капитаном команды. С Андреем Викторовичем Назаровым неплохо знаком, девять лет назад провел за его «Трактор», считаю, лучший сезон в карьере — 22 шайбы в 54 матчах. Наверное, этот фактор при моем приглашении тоже сработал. О нагрузках наслышан, но меня ими не испугать, думаю, выживу. Тем более, что первый сбор пройдет без участия тренеров, молодежь и игроки без контрактов сами организовывают лагерь. Таковы рекомендации профсоюза. Я — максималист. Надеюсь, все удастся доказать — и помочь новой команде закрыть все цели. Плюс приятным бонусом забросить рекордные для себя 23 шайбы. Первые шаги Кузнецова? тогда Евгению было тяжеловато. Маленький, хиленький — на первых тренировках у него ничего не получалось, взрослые мужики где-то, наверное, поддавливали. Но в «Тракторе» в Кузнецова поверили — и постепенно дело пошло. Евгений начал набирать мастерства, добавлять в массе — и сегодня стал лучшим игроком плей-офф НХЛ сразу после Александра Овечкина . Поздравляю российских хоккеистов «Вашингтона» с большой победой, передаю Кузнецову привет. Без жесткости ни один молодой хоккеист не состоится! На мой взгляд, сегодня молодым вот такой тренерской школы, вот такого заряда как раз не хватает, они быстро уходят в размеренную жизнь. В большом спорте всегда нужен вызов — и молодым, и ветеранам. Так что без Назарова Кузнецов мог и не состояться. Три сезона провел в «Ак Барсе», знаю, как республике уважают и любят хоккей. Уже в те годы татарстанское дерби «Ак Барс» — «Нефтехимик» было очень принципиальным. Что уж говорить о нынешних временах, когда в прошлом сезоне Нижнекамск впервые в истории выиграл у Казани все матчи. Немного удивлен чемпионству казанской команды. Казань тяжеловато начинала чемпионат, были видны игровые проблемы. Но в плей-офф команда раскатилась и буквально снесла в финале родной для меня ЦСКА. Поздравляю Татарстан с большой победой», — цитирует Скачкова.