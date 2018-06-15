«Подводный чемпионат мира» в Яньтае 

Яньтай /пров. Шаньдун/, 14 июня /Синьхуа/ — В океанариуме китовых акул «Хайчан» в городе Яньтай /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня стартовал «подводный чемпионат мира» по футболу. Водолазы провели матч в окружении морских животных, часть из которых «поучаствовала» в игре, позволив публике увидеть захватывающее зрелище. Фотографии Синьхуа/Тан Кэ Яньтай /пров. Шаньдун/, 14 июня /Синьхуа/ — В океанариуме китовых акул «Хайчан» в городе Яньтай /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня стартовал «подводный чемпионат мира» по футболу. Водолазы провели матч в окружении морских животных, часть из которых «поучаствовала» в игре, позволив публике увидеть захватывающее зрелище. Фотографии Синьхуа/Тан Кэ Яньтай /пров. Шаньдун/, 14 июня /Синьхуа/ — В океанариуме китовых акул «Хайчан» в городе Яньтай /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня стартовал «подводный чемпионат мира» по футболу. Водолазы провели матч в окружении морских животных, часть из которых «поучаствовала» в игре, позволив публике увидеть захватывающее зрелище. Фотографии Синьхуа/Тан Кэ Яньтай /пров. Шаньдун/, 14 июня /Синьхуа/ — В океанариуме китовых акул «Хайчан» в городе Яньтай /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня стартовал «подводный чемпионат мира» по футболу. Водолазы провели матч в окружении морских животных, часть из которых «поучаствовала» в игре, позволив публике увидеть захватывающее зрелище. Фотографии Синьхуа/Тан Кэ Яньтай /пров. Шаньдун/, 14 июня /Синьхуа/ — В океанариуме китовых акул «Хайчан» в городе Яньтай /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня стартовал «подводный чемпионат мира» по футболу. Водолазы провели матч в окружении морских животных, часть из которых «поучаствовала» в игре, позволив публике увидеть захватывающее зрелище. Фотографии Синьхуа/Тан Кэ