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«Подводный чемпионат мира» в Яньтае
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«Подводный чемпионат мира» в Яньтае 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Яньтай /пров. Шаньдун/, 14 июня /Синьхуа/ — В океанариуме китовых акул «Хайчан» в городе Яньтай /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня стартовал «подводный чемпионат мира» по футболу. Водолазы провели матч в окружении морских животных, часть из которых «поучаствовала» в игре, позволив публике увидеть захватывающее зрелище. Фотографии Синьхуа/Тан Кэ  Яньтай /пров. Шаньдун/, 14 июня /Синьхуа/ — В океанариуме китовых акул «Хайчан» в городе Яньтай /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня стартовал «подводный чемпионат мира» по футболу. Водолазы провели матч в окружении морских животных, часть из которых «поучаствовала» в игре, позволив публике увидеть захватывающее зрелище. Фотографии Синьхуа/Тан Кэ  Яньтай /пров. Шаньдун/, 14 июня /Синьхуа/ — В океанариуме китовых акул «Хайчан» в городе Яньтай /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня стартовал «подводный чемпионат мира» по футболу. Водолазы провели матч в окружении морских животных, часть из которых «поучаствовала» в игре, позволив публике увидеть захватывающее зрелище. Фотографии Синьхуа/Тан Кэ  Яньтай /пров. Шаньдун/, 14 июня /Синьхуа/ — В океанариуме китовых акул «Хайчан» в городе Яньтай /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня стартовал «подводный чемпионат мира» по футболу. Водолазы провели матч в окружении морских животных, часть из которых «поучаствовала» в игре, позволив публике увидеть захватывающее зрелище. Фотографии Синьхуа/Тан Кэ  Яньтай /пров. Шаньдун/, 14 июня /Синьхуа/ — В океанариуме китовых акул «Хайчан» в городе Яньтай /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня стартовал «подводный чемпионат мира» по футболу. Водолазы провели матч в окружении морских животных, часть из которых «поучаствовала» в игре, позволив публике увидеть захватывающее зрелище. Фотографии Синьхуа/Тан Кэ
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