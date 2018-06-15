Российский нападающий «Техаса» Денис Гурьянов не смог выиграть Кубок Колдера

Завершилась финальная серия Кубка Колдера в Американской хоккейной лиге. В седьмом матче «Торонто Марлиз» разгромил «Техас Старз» (6:1, 4-3) и стал первым с 2007 года канадским обладателем трофея. При этом в своей истории нынешний фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» выиграл главный трофей АХЛ впервые.