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Российский нападающий «Техаса» Денис Гурьянов не смог выиграть Кубок Колдера
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Российский нападающий «Техаса» Денис Гурьянов не смог выиграть Кубок Колдера 

Чемпионат.com 16 часов назад
Завершилась финальная серия Кубка Колдера в Американской хоккейной лиге. В седьмом матче «Торонто Марлиз» разгромил «Техас Старз» (6:1, 4-3) и стал первым с 2007 года канадским обладателем трофея. При этом в своей истории нынешний фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» выиграл главный трофей АХЛ впервые.
Российский форвард «Старз» Денис Гурьянов вновь находился в запасе. В плей-офф он набрал 5 (2+3) очков в 16 матчах. В составе победителей чемпионом АХЛ стал бывший игрок подмосковного «Витязя» Миро Аалтонен. Финский нападающий отметился забросил 4 шайбы и сделал 9 голевых передач в 20 матчах. Самым ценным игроком плей-офф признан шведский форвард «Марлиз» Андреас Юнссон — 24 (10+14) баллов в 16 играх.
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