Ещё
В Тюмени разрешили купаться только на двух пляжах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюмени разрешили купаться только на двух пляжах 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники МЧС проинспектировали пляжи тюменской области. В ходе проверки сотрудники дали добро только двух водоемам.
По информации пресс-службы регионального МЧС, пригодными и безопасными для купания признаны пляжи санатория «Сибирь» и на базе «моржей» на озере Липовом.
Кроме того, спасатели предупреждают о правилах поведения на воде и предупреждают, что основными причинами гибели в водоемах обычно становятся неумение плавать, употребление спиртных напитков, оставление детей без присмотра и нарушение правил безопасности на воде. Также, чтобы обезопасить себя, купаться следует только на специально оборудованных водоемах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками, и не заплывать за буйки. Если поблизости нет оборудованного пляжа, надо выбрать место для купания с твердым песчаным, не засоренным дном и постепенным уклоном.
Спасатели рекомендуют купаться утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в ней можно не более 20 минут. Если при купании случились судороги, нужно перевернутся на спину и плыть к берегу. Если есть ощущение, что стягивает пальцы рук, тогда необходимо сжать кисть в кулак, сделать резкое движение в наружную сторону и разжать кулак.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На реке Китой в Иркутской области были найдены погибшие туристы, которые пропали накануне «Выходные испорчены»: туристы жалуются на мазут на пляжах южного берега Крыма Два района Красноярска останутся без воды до конца недели
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть551
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Тайный ухажер выдал роман с Фриске50
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение