В Тюмени разрешили купаться только на двух пляжах

Сотрудники МЧС проинспектировали пляжи тюменской области. В ходе проверки сотрудники дали добро только двух водоемам.

По информации пресс-службы регионального МЧС, пригодными и безопасными для купания признаны пляжи санатория «Сибирь» и на базе «моржей» на озере Липовом.

Кроме того, спасатели предупреждают о правилах поведения на воде и предупреждают, что основными причинами гибели в водоемах обычно становятся неумение плавать, употребление спиртных напитков, оставление детей без присмотра и нарушение правил безопасности на воде. Также, чтобы обезопасить себя, купаться следует только на специально оборудованных водоемах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками, и не заплывать за буйки. Если поблизости нет оборудованного пляжа, надо выбрать место для купания с твердым песчаным, не засоренным дном и постепенным уклоном.

Спасатели рекомендуют купаться утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в ней можно не более 20 минут. Если при купании случились судороги, нужно перевернутся на спину и плыть к берегу. Если есть ощущение, что стягивает пальцы рук, тогда необходимо сжать кисть в кулак, сделать резкое движение в наружную сторону и разжать кулак.