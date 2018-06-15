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«Вашингтон» начал переговоры о новом контракте с главным тренером
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«Вашингтон» начал переговоры о новом контракте с главным тренером 

SPORT24.ru 15 часов назад
Текущий контракт специалиста заканчивается 1 июля.
Есть сведения, что зарплата тренера составляет 1,5 миллиона долларов в год, что значительно меньше, чем у других недавних обладателей Кубка Стэнли и еще ряда тренеров. Сообщалось, что Тротц будет настаивать на серьезном повышении зарплаты.
«Я в самом деле хочу остаться. Мы говорили с Брайаном Маклелланом об этом. Есть некоторые моменты, которые нужно решить. Если мы сможем их отработать, то никаких проблем не будет. Мне нравится состав команды, нынешняя ситуация, нравится Вашингтон как место для жизни моей семьи и так далее. Все прекрасно, но есть некоторые детали, над которыми нужно поработать, чем мы и займемся», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
«Мы будем работать над этим. Сегодня я говорил с Барри, на следующей неделе поговорю с владельцем клуба. Посмотрим, что в итоге произойдет. Не думаю, что тут есть какое-то давление. Если обе стороны придут к соглашению, это сработает. Уверен ли я, что мы передпопишем Тротца? Я не знаю», — дал комментарий генменеджер клуба Брайан Маклеллан.
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