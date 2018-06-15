Может ли вода быть просроченной

Бутилированная вода продается с обязательным обозначениями срока годности на этикетке — и многие люди руководствуются именно им, чтобы понять, можно ли продолжать употреблять эту воду. Однако, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Мы выяснили, может ли просроченная вода нанести вред здоровью — или же, ее можно пить без опасений.

Открытая емкость

Если вы когда-нибудь оставляли стакан воды на ночь, то, наверняка, замечали, что с утра ее вкус изменился. Это происходит не от порчи воды: ночь, и даже целые сутки — слишком короткий срок для этого. Суть в том, что открытый воздух делает воду немного более кислой, кроме того, сюда попадает пыль и микробы. Такую воду пить можно и через двое суток, главное помнить, что микробов и пыли становиться будет все больше.

Бутилированная вода

Пластиковая бутылка служит отличной преградой между окружающим миром и водой. Это означает, что продукт можно употреблять в течение долгого времени — пока он хранится вне воздействия прямых солнечных лучей, и если сама бутылка не повреждена. По сути, вы можете игнорировать даты истечения срока годности на любой бутилированной воде, без опасности отравится.

Химическая реакция

Все вышесказанное справедливо для воды, производитель которой не стремится сэкономить на таре. А таких предпринимателей, к сожалению, большинство. Бутилированная вода может, из-за химических примесей, неблаготворно влиять на репродуктивную функцию. Здесь могут содержатся малеаты и фумараты, работающие как эндокринные разрушители.