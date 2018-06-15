Резчик по дереву Чэнь Биншоу изготавливает скульптуры на нос даосяньских лодок-драконов

Юнчжоу /пров. Хунань/, 14 июня / Синьхуа / — 56-летний Чэнь Биншоу из уезда Даосянь провинции Хунань /Центральный Китай / уже почти 40 лет занимается декоративным оформлением китайских лодок-драконов. Для скульптуры на нос лодки используется легкая и прочная древесина ивы вида Salix warburgii.

Процесс производства, включающий работу с заготовкой, подгонку, резку, шлифовку, склеивание и лакирование, обычно занимает у мастера около 12 дней. Украшенная ажурной резьбой скульптура весит примерно 15 кг.

В традиционной регате, которая устраивается ежегодно на праздник Дуаньу, участвуют более сотни даосяньских лодок-драконов. Эта регата проводится уже свыше 1000 лет и в 2006 году была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Хунань. Фотографии Синьхуа/Хэ Хунфу

Резчик по дереву Чэнь Биншоу изготавливает скульптуры на нос даосяньских лодок-драконов. (Синьхуа)

Резчик по дереву Чэнь Биншоу изготавливает скульптуры на нос даосяньских лодок-драконов. (Синьхуа)

Резчик по дереву Чэнь Биншоу изготавливает скульптуры на нос даосяньских лодок-драконов. (Синьхуа)

Резчик по дереву Чэнь Биншоу изготавливает скульптуры на нос даосяньских лодок-драконов. (Синьхуа)

Резчик по дереву Чэнь Биншоу изготавливает скульптуры на нос даосяньских лодок-драконов. (Синьхуа)

Резчик по дереву Чэнь Биншоу изготавливает скульптуры на нос даосяньских лодок-драконов. (Синьхуа)