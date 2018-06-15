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Исмагулов уступил на весах Дамковскому накануне турнира M-1 Challenge 94
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Исмагулов уступил на весах Дамковскому накануне турнира M-1 Challenge 94 

Спорт-Экспресс 17 часов назад
Россиянин Дамир Исмагулов уступил на весах претенденту на титул в легком весе белорусу Артему Дамковскому. Вес первого составил 70,0 кг, а второго — 70,2 кг. Супер-бой пройдет 15 июня в Оренбурге в рамках международного турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) M-1 Challenge 94.
Файткард турнира выглядит следующим образом:
до 70,3 кг — Раул Тутараули (Грузия), 70 кг — Роман Богатов (Россия), 70,3 кг;
до 84,5 кг — Валерий «Русский Молот» Мясников (Россия), 84,4 кг и Михаил Рагозин (Россия), 83,9 кг;
до 70,3 кг — Рубенилтон Перейра (Бразилия), 70,2 кг — Бактыбек Уулу Октом (Кыргызстан), 68,9 кг;
до 77,1 кг — Юхо Валамаа (Финляндия), 77 кг — Максим Грабович (Россия), 76,4 кг;
до 65,8 кг — Суксаван Хампасат (Франция), 65,7 кг — Гегам Варданян (Армения), 65,4 кг;
до 84 кг — Леонардоc Синис (Греция), 82,7 кг и Владимир Трусов (Россия), 83,8 кг;
до 56,7 кг — Димитар Костов (Болгария), 56,7 кг и Кирилл Фоменков (Россия), 56,7 кг;
до 54 кг (женщины) — Зейна Крантич (Босния и Герцеговина), 53,5 кг и Асия Клютова (Россия), 54 кг;
свыше 93 кг — Маркус Винициус Лопес (Бразилия), 124, 5 кг и Максим Якобюк (Новый Поток),113,2 кг;
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