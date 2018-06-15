10 дней, которые мы обходились без горячей воды: лайфхаки редакции на период планового отключения

1 Ольга, редактор новостей Воду у нас в доме каждый год отключают примерно в одно и тоже время, обычно в начале июня. Помню, как переживала, что не успею помыть голову перед выпускным. Я как многие девочки в 17-18 лет мечтала, что этот вечер станет идеальным. А тут такое! Горячую воду на две недели отрубили во всем доме. Ужасное расстройство, но что поделать, оставалось только верить в чудо! И оно таки произошло, в ночь перед выпускным нам дали горячую воду. Возможно, помогли мои танцы с бубном у костра или крики в форточку «горячая вода приди». Не суть! Воду дали и я блистала среди одноклассниц, у которых только-только по графику закрутили вентили. Спустя шесть лет могу сказать, что горячую воду как отключали, так и отключают. Но теперь мы стали умнее! В этом году я подгадала свой отпуск так, чтобы пропустить сие увлекательное занятие: нагревание на плитке кастрюлек с водой и полоскание в холодной ванной из кувшинчика! Как только у нас отключили воду, собрала чемоданчик и пустилась в увлекательное путешествие по местам, где водится водичка и льется она из душа теплая и освежающая. Лайфхак от Ольги: Чтобы метод сработал, перед отъездом сверьтесь с графиком отключения воды не только в вашем доме, но и в конечной точке путешествия. Обидно будет обнаружить по приезду, что именно в эти дни воды не будет и у ваших родственников в другом городе, где вы собрались погостить. 2 Ксения, редактор раздела «Звезды» Поставить чайник, дождаться, пока он закипит, разбавить горячей водой холодные «заготовки» в тазу — многократные повторения этой процедуры делают утро совсем не добрым. Поэтому, когда в доме отключают горячую воду, я пытаюсь исхитриться и избежать нелюбимого ритуала: остаюсь ночевать у друзей, отправляюсь погостить к родителям, хожу в самые бюджетные парикмахерские, чтобы помыть голову, пытаюсь закаляться и принимать холодный душ в конец концов. Но есть идеальный вариант, к которому можно прибегать каждый день, пока в доме проводят ремонтные работы, — спортзал! В прошлом году я купила готовой абонемент в фитнес, и на время отключения горячей воды стала ярым любителем бега, йоги и групповых тренировок — а заодно и душевых спортивного зала. Лайфхак от Ксении: Никаких секретов и сложностей: любите спорт! Находите рядом с домом фитнес и приобретаете карту. Лучше, конечно, сделать это заранее, например, когда в клубе проходят акции и купить абонемент можно с хорошей скидкой — тогда к летнему периоду отключения воды вы сможете не только с комфортом заняться банными делами, но и похвастаться подтянутыми мышцами. Кстати, совесть не позволяла мне приходить в фитнес, принимать душ и уходить — приходилось предварительно попотеть на беговых дорожках и тренажерах. Дополнительный плюс! 3 Анна, бьюти-редактор

Привыкла, что в нашем доме воду отключают в середине лета, и даже не подумала свериться с официальным графиком. Так что, на сей раз отключение застало меня врасплох. Организовать путешествие и уехать на неделю, как делаю обычно, не успела, поэтому выбрала компромиссный вариант: уикенд в подмосковном спа-отеле.

Лайфхак от Анны: При выборе отеля уточните, входит ли пользование спа-зоной и бассейном в базовую стоимость проживания. Набор услуг, которые включены в гостевой пакет по умолчании, могут существенно различаться. Ещё существует разница в спа-опциях при бронировании номера и проживании в коттедже. Для отдыхающих большой компанией отель может предложить дополнительные спа-бонусы.

4 Полина, младший редактор отдела «Красота и здоровье» Обычно, когда отключают горячую воду, я, как и большинство людей, вооружаюсь тазиком и чайником с кипяченой водой. Но если некогда возиться с кухонной утварью, а голову помыть нужно, я иду в ближайшую парикмахерскую эконом-класса и заказываю себе мытье головы и укладку феном. Выходит быстро и недорого (в среднем 500 рублей). Лайфхак от Полины: Уточните при записи, можно ли получить услугу мытья волос в качестве бонуса при заказе других услуг салона, например, окрашивании или лечении волос. Иногда парикмахерские залы проводят такие акции, и это позволит сэкономить, если вы так и так планировали записаться к мастеру. 5 Сергей, трафик-менеджер Когда отключают горячую воду, по старому дедовскому способу, кипячу воду в кастрюлях, разбавляю с холодненькой в тазике и моюсь. Это способ ежедневный будничный. Но, в выходные хожу принимать ванну к родителям, которые живут на другой стороне улицы. Так как по графику когда у нас отключают воду горячую в их доме она функционирует. Лайфхак от Сергея: График отключения воды даже в построенных рядом домах может различаться. Уточните у знакомых по соседству, возможно, вы сможете выручить друг друга в непростой период без горячей воды.