Ещё
Барри Троц: Я хочу остаться в «Вашингтоне». Но есть несколько вопросов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Барри Троц: Я хочу остаться в «Вашингтоне». Но есть несколько вопросов 

Советский спорт 15 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Срок соглашения Троца с клубом из Вашингтона истекает 1 июля. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан рассказал о шансах продления контракта с тренером, который впервые в истории «Вашингтона» привел клуб к победе в Кубке Стэнли.
«Будем работать. Я говорил с Барри этим утром. На следующей неделе я встречусь с владельцами, и мы продолжим переговоры. Посмотрим, что из этого получится. Не думаю, что какая-либо из сторон ощущает давление. Если мы все придем к соглашению, которое устроит обе стороны, значит, все получится», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.
Сам Троц не против остаться в столичной команде.
«Я хочу остаться. Но есть несколько вопросов. Если удастся их решить, не будет никаких проблем. Их надо решить и двигаться дальше. Мы справимся. Здесь я завоевал Кубок. Тут было много хорошего. Так что мы справимся, сделаем то, что должны сделать. Если все этого хотят, значит, все можно решить. Если нет, значит, так тому и быть», — отметил тренер.
Советский спорт: последние новости
Петерис Скудра: Вратарский фактор сыграл большую роль в успехе «Вашингтона» Триумфаторов первенства Европы поздравят в Академии борьбы Омская дзюдоистка собирается на чемпионат России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть557
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Тайный ухажер выдал роман с Фриске50
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение