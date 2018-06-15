Барри Троц: Я хочу остаться в «Вашингтоне». Но есть несколько вопросов

Срок соглашения Троца с клубом из Вашингтона истекает 1 июля. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан рассказал о шансах продления контракта с тренером, который впервые в истории «Вашингтона» привел клуб к победе в Кубке Стэнли.

«Будем работать. Я говорил с Барри этим утром. На следующей неделе я встречусь с владельцами, и мы продолжим переговоры. Посмотрим, что из этого получится. Не думаю, что какая-либо из сторон ощущает давление. Если мы все придем к соглашению, которое устроит обе стороны, значит, все получится», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Сам Троц не против остаться в столичной команде.

«Я хочу остаться. Но есть несколько вопросов. Если удастся их решить, не будет никаких проблем. Их надо решить и двигаться дальше. Мы справимся. Здесь я завоевал Кубок. Тут было много хорошего. Так что мы справимся, сделаем то, что должны сделать. Если все этого хотят, значит, все можно решить. Если нет, значит, так тому и быть», — отметил тренер.