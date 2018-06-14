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В Москве женщина устроила допрос бразильскому спортивному журналисту
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В Москве женщина устроила допрос бразильскому спортивному журналисту 

Чемпионат.com 14 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
В Москве пожилая российская женщина вмешалась в репортаж бразильского спортивного журналиста канала FOX Sports, который брал интервью у болельщиков, задав ему несколько вопросов подряд, несмотря на языковой барьер.
Сначала женщина с серьёзным лицом и в решительном тоне принялась спрашивать у журналиста, из какой он страны и по какому каналу будет показываться репортаж, а в конце заявила, что плохо не говорить по-русски. Россиянка и бразилец так и не смогли понять друг друга, а неудачная попытка пообщаться заняла несколько минут эфирного времени, повеселив самого журналиста и ведущих в студии телеканала.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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