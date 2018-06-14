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В Воронеже представители Совета Федерации с азартом забирались в «Чёрную акулу» и Су-34
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В Воронеже представители Совета Федерации с азартом забирались в «Чёрную акулу» и Су-34 

Вести Воронеж 14 июня 2018
Фото: Вести Воронеж
Заседание комитета по обороне Совета Федерации впервые проходит на базе Воронежской военно-воздушной академии. Можно ли дать в руки кадету оружие, и как стать «внешним пилотом» легального дрона. Эти и другие темы сегодня обсуждали в Воронеже на выездном заседании комитета по обороне Совета Федерации. Оно впервые проходит на базе военно-воздушной академии. На учебном аэродроме вуза гости ощутили себя курсантами. С азартом забирались в «Чёрную акулу» — вертолёт Ка-50 и кабину бомбардировщика Су-34. Заинтересовались и таким «мини-самолётом» «Форпост».
Факультет беспилотной авиации в академии появился в 2015 году. Сейчас там 400 курсантов, есть свой учебный отряд, который уже проявил себя при организации конкурса «Авиадартс». Тема беспилотников сейчас одна из самых актуальных. На заседании говорили о необходимости законодательно прописать, кто может легально использовать дроны, и каким образом всё-таки их регистрировать. Ещё обсуждали, как уравнять заплаты педагогов, и права воспитанников корпусов и училищ при поступлении.
— Если, допустим, кадетские образовательные учреждения Министерства обороны, МВД, они да, пользуются преимуществом при поступлении в высшие учебные заведения, то кадетские корпуса Министерства образования никакого не имеют преимущества при поступлении в любые вузы. Тут тоже надо работать. Единственное, конечно, там дополнительно должно быть издано много нормативных актов в самом министерстве, — отметил председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.
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