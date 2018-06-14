В Воронеже представители Совета Федерации с азартом забирались в «Чёрную акулу» и Су-34

Заседание комитета по обороне Совета Федерации впервые проходит на базе Воронежской военно-воздушной академии. Можно ли дать в руки кадету оружие, и как стать «внешним пилотом» легального дрона. Эти и другие темы сегодня обсуждали в Воронеже на выездном заседании комитета по обороне Совета Федерации. Оно впервые проходит на базе военно-воздушной академии. На учебном аэродроме вуза гости ощутили себя курсантами. С азартом забирались в «Чёрную акулу» — вертолёт Ка-50 и кабину бомбардировщика Су-34. Заинтересовались и таким «мини-самолётом» «Форпост».

Факультет беспилотной авиации в академии появился в 2015 году. Сейчас там 400 курсантов, есть свой учебный отряд, который уже проявил себя при организации конкурса «Авиадартс». Тема беспилотников сейчас одна из самых актуальных. На заседании говорили о необходимости законодательно прописать, кто может легально использовать дроны, и каким образом всё-таки их регистрировать. Ещё обсуждали, как уравнять заплаты педагогов, и права воспитанников корпусов и училищ при поступлении.