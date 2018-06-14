В Волгограде перестали выходить на воду прогулочные катера и яхты

В яхт-клубе стало в одночасье стало спокойно

Волгоградские катера, яхты и моторные лодки внезапно прекратили ходить по Волге. Хозяева плавсредств не спешат появляться в яхт-клубах и тем более выходить на воду, опасаясь рейдов сотрудников ГИМС МЧС.

В волгоградских яхт-клубах стало непривычно тихо. С утра в гавани можно было встретить лишь пару владельцев, наводящих порядок на катерах. Ни один выйти на воду так и не отважился.

— Сегодня никого нет, тишина и покой, — рассказывает сотрудник яхт-клуба. Не знаю, можно ли выходить или нет. Здесь никто никого не катает, все частники.

Один из сотрудников клуба «Флагман» Евгений Кашеваров признался, что сейчас на его рабочем месте дела пошли плохо.

Евгений Кашеваров пьяных на воду не допускает

— Выходить запретили, вы знаете из-за чего, — рассказывает Евгений. — В случае с директором яхт-клуба «Волжский Ветер» — считаю, что его вины нет. Хахалев наверняка пил после выхода на прогулку. Он то приехал на машине трезвым. Начальник базы не мог за него отвечать: будет тот пить на воде или нет. Мог только предупредить. Вы же знаете кто там гулял, для них закон простых людей не писан. А Леонида Жданова, видимо хотят крайним сделать.

Причина гибели 11 человек на борту плавдачи «Елань-12» по мнению Евгения Кашеварова — алкоголь и чувство вседозволенности.

— Я не в курсе кто был в тот момент за рулём, но выходить на воду было можно. Я знаю особенности модели этого судна, — говорит Евгений, — Надо выходить на нос и смотреть по сторонам. В этом плане она неудобна. Но в остальном, это надежный и хороший катамаран, если им управляет трезвый человек.

По словам старшиего государственного инспектора по маломерным судам центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области Сергя Петрова, определённые ограничения для маломерных судов сейчас есть, но выходить на воду никто не запрещает.