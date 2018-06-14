Дзюба: сборная России не обольщается после разгрома, счёт чересчур крупный

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями после победы в матче открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией . Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

«Мечта детства. Всю жизнь к этому шел. Почувствовали, что за нас болеет весь стадион. Мы пока ехали до стадиона, столько людей махало нам радостно. Два центральных защитника соперника нагрузились еще в первом тайме. Подарили победу, но не обольщаемся. Счет чересчур крупный. Впереди Египет

Жест? Я должен быть здесь. Уже хотел: дайте шанс. Это эмоции. Тренер хорошо отреагировал