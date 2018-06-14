Ещё
Дзюба: сборная России не обольщается после разгрома, счёт чересчур крупный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дзюба: сборная России не обольщается после разгрома, счёт чересчур крупный 

Чемпионат.com 14 июня 2018
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями после победы в матче открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.
«Мечта детства. Всю жизнь к этому шел. Почувствовали, что за нас болеет весь стадион. Мы пока ехали до стадиона, столько людей махало нам радостно. Два центральных защитника соперника нагрузились еще в первом тайме. Подарили победу, но не обольщаемся. Счет чересчур крупный. Впереди Египет.
Жест? Я должен быть здесь. Уже хотел: дайте шанс. Это эмоции. Тренер хорошо отреагировал
Чемпионат.com: последние новости
Мама Александра Овечкина – о победе сына в Кубке Стэнли Уилсон: спасибо болельщикам «Вашингтона», мы будем семьёй всегда Богомоев, Жербаев и Цыжипов одержали победы на Mongolia Open
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть565
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение