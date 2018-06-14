Стало известно, нужно ли людям удалять зубы мудрости

Зубы мудрости порой причиняют нам много проблем, но его удаление считается делом тяжелым и болезненным. Стоит ли решаться на данную процедуру? Проблемы с зубом мудрости часто вызывают сильнейшую боль. Иногда этот зуб болит хронически, обостряясь по мере проникновения в разного рода отверстия рядом с ним кусочков пищи. Порой стоматологи советуют пациентам воздержаться от удаления зуба мудрости и просто более тщательно полоскать рот с пищевой содой, поскольку сама процедура вырывания бывает очень болезненной и сложной, а время восстановления растягивается на дни и недели. Но часто больные зубы мудрости, которые не полностью развились, блокируют другие зубы (или наоборот). У них просто не остается места для полноценного роста, поэтому такой зуб следует удалить. Индикаторами подобных проблем являются боли в области челюсти и особенно в районе десен. Следите за изменениями во рту вроде отеков челюсти, кровотечений, покраснений десен и неприятного запаха изо рта. Еще одним симптомом больного зуба мудрости нередко становится внезапная головная боль. У людей с данными проблемами наблюдаются трудности с пережевыванием пищи. Порой зуб мудрости даже способен прорасти в полость рта через челюсть. У некоторых людей размер рта является недостаточным для полноценного развития этого коварного зуба. Еще одной разновидностью данных проблем является рост зуба мудрости под углом, что может сказываться на других зубах, которые при этом задеваются. Во всех этих вариантах лучше смирится с неизбежными последствиями и пройти через удаление зуба мудрости. В любом случае, квалифицированную оценку необходимости проведения этой процедуры даст только опытный хирург-стоматолог. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)