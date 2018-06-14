Ещё
Сколько раз можно кипятить воду без угрозы здоровью?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сколько раз можно кипятить воду без угрозы здоровью? 

МедикФорум 14 июня 2018
Фото: МедикФорум
Своим мнением на этот счет поделился в прессе врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. Многие людей волнует, можно ли повторно кипятить воду, не опасно ли это? Считается, что при повторном кипячении в воде формируются нежелательные соединения. По словам Богомолова, в результате повторного кипячении в воде действительно появляется потенциально патогенная субстанция: в частности, в такой жидкости увеличивается доля «тяжелой воды», содержащей в себе тяжелый изотоп водорода дейтерий. Но подобные изменения в структуре воды являются незначительными, подчеркнул врач.
«Если перед вторым кипячением вода была охлаждена, то побочные субстанции будут появляться в ней в меньшем количестве, будет меньше солей кальция. При повторном кипячении в воде может появляться осадок, но из-за этого она лишь становится мягче. На такой воде чай получается вкуснее, и сама жидкость более приятна для употребления», — сказал Михаил Богомолов.
Врач отметил, что пить кипяченую воду всегда нужно охлажденной, причем естественным путем, а не смешиванием кипяченую воды с сырой (делать этого, по словам специалиста, категорически не нужно). Богомолов отметил, что смешивание кипятка и сырой воды делает жидкость гораздо более насыщенной вредными солями. Процесс кипячения должен длиться не менее 5 минут, но и не дольше 10 минут, дал еще один совет специалист. Ранее МедикФорум писал о том, чем отличаются минеральная и питьевая вода.
МедикФорум: последние новости
Стало известно, нужно ли людям удалять зубы мудрости Стало известно, эффективны ли массажные ролики В Роспотребнадзоре указали на различия питьевой и минеральной воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть565
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение