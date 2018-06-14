Сколько раз можно кипятить воду без угрозы здоровью?

Своим мнением на этот счет поделился в прессе врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. Многие людей волнует, можно ли повторно кипятить воду, не опасно ли это? Считается, что при повторном кипячении в воде формируются нежелательные соединения. По словам Богомолова, в результате повторного кипячении в воде действительно появляется потенциально патогенная субстанция: в частности, в такой жидкости увеличивается доля «тяжелой воды», содержащей в себе тяжелый изотоп водорода дейтерий. Но подобные изменения в структуре воды являются незначительными, подчеркнул врач.

«Если перед вторым кипячением вода была охлаждена, то побочные субстанции будут появляться в ней в меньшем количестве, будет меньше солей кальция. При повторном кипячении в воде может появляться осадок, но из-за этого она лишь становится мягче. На такой воде чай получается вкуснее, и сама жидкость более приятна для употребления», — сказал Михаил Богомолов.

Врач отметил, что пить кипяченую воду всегда нужно охлажденной, причем естественным путем, а не смешиванием кипяченую воды с сырой (делать этого, по словам специалиста, категорически не нужно). Богомолов отметил, что смешивание кипятка и сырой воды делает жидкость гораздо более насыщенной вредными солями. Процесс кипячения должен длиться не менее 5 минут, но и не дольше 10 минут, дал еще один совет специалист. Ранее МедикФорум писал о том, чем отличаются минеральная и питьевая вода.