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Леопард вызвал переполох в китайской деревне и попал на видео
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Леопард вызвал переполох в китайской деревне и попал на видео 

ИА «Сусанин» 14 июня 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Жулун. КНР. Голодного леопарда поймали в одной из деревень малонаселенного уезда Ньягронг в китайской провинции Сычуань. Как предполагают, животное получило травму и явилось в населенный пункт в поисках пропитания, пишут «Известия».
Хищник набрасывался на двери и окна домов и автомобилей. К счастью, жители успели закрыться, пострадавших нет. Видео со зверем, буянящим в деревне, появилось в социальных сетях.
За убийство леопарда в Китае полагается смертная казнь. Местные жители вызвали лесников. Понадобилось 10 специалистов, чтобы обездвижить агрессивного зверя. Животное пройдет курс лечения, затем его планируют выпустить на волю.
Осенью 2017 года в Абхазии поймали леопарда, воровавшего кур у местных жителей.
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