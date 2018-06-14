Марионетки на воде до сих пор существуют благодаря туристам

Представления в театре Thang Long в Ханое стали основной точкой на туристическом маршруте и каждую неделю привлекают тысячи зрителей

В темном театре в центре Ханоя в бассейне под звуки тарелок появляется деревянный дракон. Начинается традиционное кукольное шоу на воде, которое ежедневно привлекает сотни туристов. Но местные жители на эти представления не ходят.

За кулисами, за тонким бамбуковым занавесом, около 20 кукловодов в резиновых комбинезонах ходят по пояс в воде, управляя марионетками на длинных стержнях.

«Куклы довольно тяжелые… и вода создает сопротивление», — сказала кукловод Nguyen Thu Hoai, меняя галоши на шлепанцы в перерыве между представлениями.

«Но годы обучения и опыта помогают их контролировать», — добавила Hoai, которая, как и многие ее коллеги, окончила Колледж театра и кино в Ханое.

Вьетнамский ремесленник Pham Viet Duc, 76 лет, наносит последние штрихи на водную марионетку в мастерской в провинции Тайбинь

Некоторые куклы весят до 10 килограммов, а самыми большими, такими как фея высотой один метр, должны управлять четыре человека.

Шоу в театре Thang Long в Ханое каждую неделю привлекают тысячи зрителей, многие из которых видят представление впервые.

Самые ранние письменные упоминания о представлениях можно прочитать на стеле XII века, которая до сих пор стоит в пагоде в северной провинции Ханам, но историки говорят, что кукольный театр на воде, вероятно, возник еще раньше.

В шоу традиционно разыгрываются многовековые басни и мифические предания, такие как знаменитая ханойская притча о вьетнамском короле и заветном мече, которым он боролся с китайскими захватчиками.

Рассчитано на иностранцев

Сюжеты с тех пор почти не изменились, и, по словам Chu Luong, директора театра Thang Long, неизменны расписанные вручную деревянные фигуры животных, лодок, фермеров или рыб, окрашенные в золотые, красные и зеленые цвета.

«Когда наши дети и более поздние поколения увидят спектакли, они будут выглядеть точь-в-точь как несколько сотен лет назад»,

— сказал он.

Несмотря на древние корни, а может быть и из-за них, представления привлекают мало внимания местных зрителей, особенно молодежи.

Из 93 млн жителей Вьетнама более половины моложе 30 лет. Они живут в цифровом мире.

«Сейчас много новых видов развлечений, электронные устройства и интернет, поэтому обычно мы выступаем только на фестивалях. В оставшееся время местные не ходят на представления», –сказал Pham Dinh Viem, кукольник в третьем поколении из ремесленной деревни в провинции Тайбинь.

Кукловоды управляют водными марионетками из-за бамбукового экрана в бассейне во время выступления в Музее этнографии в Ханое

Как и другие кукольные ремесленники в деревне, Viem зарабатывает на марионетках немного. Поэтому чтобы поддержать семью, он вынужден подрабатывать.

Но он надеется, что следующее поколение может подхватить страсть, которая, по его словам, у него в крови.

Несмотря на то, что интерес к представлениям во Вьетнаме снижается, за рубежом он набирает обороты.

В этом году режиссер Роберт Лепаж вернулся в Торонто с версией оперы Стравинского «Соловей», в которой оркестровая яма превращена в бассейн для певцов-кукольников, управляющих марионетками.

Для кукольника Viem такие инновационные подходы могут стать секретом возрождения многовековой традиции среди местных жителей.

«Если сценарии и представления не изменятся, со временем зрителям станет неинтересно», — сказал он.