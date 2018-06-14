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Ученики школы «Профиль Куркино» отличились на городском фестивале «Бережем планету вместе»
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Ученики школы «Профиль Куркино» отличились на городском фестивале «Бережем планету вместе» 

Префектура СЗАО города Москвы 14 июня 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Москве подведены итоги эколого-просветительского проекта «Бумажный БУМ» городского экологического фестиваля «Бережем планету вместе», в котором отличились ученики и педагоги школы «Профиль Куркино».
— Наша школа в мае собрала 9 тонн 140 кг макулатуры, а за две акции — 17473 килограмма. По итогам фестиваля школа награждена специальным сертификатом, — рассказали в администрации учебного заведения.
В личном зачете первое место одержала пятиклассница Софья Болдина, собравшая 716 кг макулатуры, а среди классов отличился 5 «Ф», ученики которого собрали 955 кг вторсырья.
В следующем учебном году школьники продолжат участие в экологических акциях по сбору макулатуры.
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