В Туве на реке во время купания погиб девятилетний мальчик

Трагедия на одной из тувинских рек произошла несколько дней назад. В тот злополучный день несколько детей из села О-Шынаа Тес-Хемского района отправились купаться на местную речку, расположенную примерно в трехстах метрах от дома. При этом, как было установлено позже, взрослых с ними не было. Во время купания девятилетний мальчик решил переплыть акваторию, однако не рассчитал собственных сил и утонул. Позже тело ребенка было обнаружено в 60 метрах от места трагедии ниже по течению.

В настоящее время страдники следственного комитета республики проводят доследственную проверку. Кроме того решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». На момент осмотра на теле ребенка не обнаружено никаких телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что несколько дней назад на реке Шилка в городе Сретенск Забайкальского края во время переправы через акваторию перевернулась лодка. В результате погиб глава семьи, его жена и их десятилетняя дочь.

Фото: pxhere.com.