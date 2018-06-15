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В Туве на реке во время купания погиб девятилетний мальчик
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В Туве на реке во время купания погиб девятилетний мальчик 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия на одной из тувинских рек произошла несколько дней назад. В тот злополучный день несколько детей из села О-Шынаа Тес-Хемского района отправились купаться на местную речку, расположенную примерно в трехстах метрах от дома. При этом, как было установлено позже, взрослых с ними не было. Во время купания девятилетний мальчик решил переплыть акваторию, однако не рассчитал собственных сил и утонул. Позже тело ребенка было обнаружено в 60 метрах от места трагедии ниже по течению.
В настоящее время страдники следственного комитета республики проводят доследственную проверку. Кроме того решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». На момент осмотра на теле ребенка не обнаружено никаких телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что несколько дней назад на реке Шилка в городе Сретенск Забайкальского края во время переправы через акваторию перевернулась лодка. В результате погиб глава семьи, его жена и их десятилетняя дочь.
Фото: pxhere.com.
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