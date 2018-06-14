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Защитник «Вегаса» Холм может продолжить карьеру в КХЛ
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Защитник «Вегаса» Холм может продолжить карьеру в КХЛ 

Чемпионат.com 14 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Вегас Голден Найтс» Филип Холм может перейти в клуб Континентальной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне НХЛ 26-летний шведский хоккеист сыграл только один матч за «Ванкувер Кэнакс», позже его обменяли в «Вегас». «Права на меня в НХЛ по-прежнему принадлежат „Вегасу“. Всё будут решать руководители клуба, но я и мой агент хотели бы остаться. Впрочем, Европа — тоже весьма возможный вариант для меня. В первую очередь это, конечно, КХЛ. Никогда не знаешь, что будет дальше, но я бы не отказался попробовать там свои силы», — цитирует игрока Hockey Sverige.
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