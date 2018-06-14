Доисторическая мегафауна: последние гиганты на Земле

Титанобоа

Патрик Арье (Patrick Aryee) — биолог. После обучения в Бристольском университете он построил свою карьеру в документальных фильмах о дикой природе. Будучи членом команды на ТВ, он работал над рядом передач в ВВС и Sky1. Теперь Патрик Арье знакомит нас с некоторыми из самых больших животных, существовавших на Земле в период несколько миллионов — 10 тысяч лет назад.

Amphimachairodus

Amphimachairodus — это вымерший род саблезубых кошек, населявших Евразию, Северную Африку и Северную Америку 11-5 миллионов лет назад. Эти животные могли достигать веса 490 кг. и высоты (от земли до плеча) 1,3 метра.

Amphimachairodus

Мегатерий

Мегатерии — это вымерший род гигантских ленивцев, обитавшие на территории Южной и отчасти Северной Америки от 2 миллионов до 8000 лет назад. Мегатерий был одним из крупнейших наземных млекопитающих: по высоте он вдвое превосходил слона и мог достигать 6 метров в длину и веса 4 тонны. Считается, что эти животные были растительноядными.

Глиптодон

Глиптодоны обитали в Южной и Северной Америке в период 3,6—0 миллионов лет назад. Эти животные могли весить до 2 тонн и достигали почти 3 метров в длину. Толстый панцирь глиптодона прикрывал сверху всё туловище животного.

Фороракосовые

Фороракосовые — это вымершее семейство хищных нелетающих птиц, которые обитали в Южной Америке 62—2 миллионов лет назад. Крупнейшим представителем этого семейства являлся келенкен — крупная птица высотой 3 метра, обладающая самым крупным черепом среди птиц — 75 сантиметров.

Мегатерий, глиптодон и птица семейства фороракосовые

Титанобоа

Титанобоа обитала на территории современной Колумбии 61,7—58,7 миллионов лет назад. Исследования зоологов показали, что эта змея могла достигать 15 метров в длину и весить более тонны. Змеи в то время достигали гораздо больших размеров, нежели их современные потомки благодаря более тёплому климату Земли.

Титанобоа

Гигантопитек

Гигантопитеки, в частности Gigantopithecus blacki, обитал на севере Индии по крайней мере 1 миллион лет назад. По оценкам учёных, гигантопитеки были самыми крупными обезьянами на Земле: их рост мог превышать 3 метра, а вес мог достигать 550 кг.

Гигантопитек

Ужасный волк (Canis dirus)

Так как Canis dirus были самыми крупными из всего семейства псовых, зоологи дали этому виду название «ужасный». Ужасный волк, достигавший 1,7 метра в длину и веса около 70 кг., обитал на территории Северной Америки 2,5 миллиона — 16 тысяч лет назад.

Ужасный волк

Дейнотерий

Дейнотерий (род динотерии), который не является близкими родичем слонов, обитал на Земле 20—2 миллионов лет назад. Дейнотерий был третим по величине среди наземных млекопитающих всех времён: он мог достигать высоты более 4 метров и массы 14 тонн. По размерам это животное усупало лишь индрикотерию и крупным видам мамонтов.

Дейнотерий

Мегалодон

Мегалодон был одной из самых больших рыб всех времён. Сила укуса наиболее крупных мегалодонов была настолько мощной, что позволяла с легкостью вскрывать грудную клетку небольшого кита. Вопрос о максимальном размере мегалодона остаётся спорным: исходя из размеров реконструированных челюстей этих акул, по некоторым оценкам, длина мегалодона могла достигать 20 метров.

Мегалодон

Arctotherium angustidens

Arctotherium angustidens из рода аркотерии является самым крупным известным медвежьим и самым крупным известным сухопутным хищным млекопитающим. Этот вид животных обитал на Земле около 2 миллионов — 10 тысяч лет назад. Arctotherium angustidens мог достигать длины в полный рост около 3,4 метров.

Arctotherium angustidens

Мегалания

Мегалания, обитавшая в Австралии в период 1,6 миллионов — 40 тысяч лет назад, является крупнейшей из известных науке наземных ящериц. По последним оценкам, длина её тела могла достигать 7 метров. Существует мнение, что это хищное животное могло быть ядовитым, подобно современным варанам.

Мегалания