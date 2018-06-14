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В Приморском районе удалось спасти одного рыбака из двух тонущих
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В Приморском районе удалось спасти одного рыбака из двух тонущих 

АиФ Архангельск 14 июня 2018
Фото: АиФ Архангельск
Сотрудники Центра гражданской защиты и ГИМС спасли рыбака во время отдыха на Северной Двине.
10 июня два сотрудника Центра поехали на рыбалку, недалеко от деревни Вайново. Около 17:30, находясь на берегу, они услышали крики о том, что на реке из лодки выпали двое рыбаков и незамедлительно кинулись на помощь.
«Мы увидели, как по реке кругами ходит резиновая лодка с мотором вокруг тонущих рыбаков. Спасти удалось только одного из них, — рассказывает заместитель начальника Центра Кирилл Кремлёв. — К моменту нашего подхода второй участник рыбалки, 45-летний мужчина, скрылся под водой. Достать его было уже невозможно, хотя прошло не более 5 минут с момента их падения в воду. Ни на одном из них спасательных жилетов не было. Вскоре лодка перевернулась, и мотор на ней заглох».
В итоге, удалось спасти одного из тонувших — 20-летнего рыбака привезли в деревню и обогрели в бане. Второй рыбак утонул. В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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