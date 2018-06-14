В Приморском районе удалось спасти одного рыбака из двух тонущих

Сотрудники Центра гражданской защиты и ГИМС спасли рыбака во время отдыха на Северной Двине.

10 июня два сотрудника Центра поехали на рыбалку, недалеко от деревни Вайново. Около 17:30, находясь на берегу, они услышали крики о том, что на реке из лодки выпали двое рыбаков и незамедлительно кинулись на помощь.

«Мы увидели, как по реке кругами ходит резиновая лодка с мотором вокруг тонущих рыбаков. Спасти удалось только одного из них, — рассказывает заместитель начальника Центра Кирилл Кремлёв. — К моменту нашего подхода второй участник рыбалки, 45-летний мужчина, скрылся под водой. Достать его было уже невозможно, хотя прошло не более 5 минут с момента их падения в воду. Ни на одном из них спасательных жилетов не было. Вскоре лодка перевернулась, и мотор на ней заглох».