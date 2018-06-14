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Видео дня. Зеленые человечки поздравляют Нижний Новгород
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Видео дня. Зеленые человечки поздравляют Нижний Новгород 

nn.ru 14 июня 2018
На видео 4 девушки в зеленых костюмах и масках танцуют на фоне стелы «Нижний Новгород» на Благовещенской площади.
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