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Клязьму отравили фенолом, аммиаком и нефтепродуктами
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Клязьму отравили фенолом, аммиаком и нефтепродуктами 

ТВ-МИГ 14 июня 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото сайта WordPress.com  Уже третью неделю рыболовы Владимирской области активно обсуждают в социальных сетях странности, которые происходят на Клязьме. Любители рыбной ловли в один голос утверждают, что с конца мая на Клязьме резко прекратился клев, да и привычных всплесков на воде, доказывающих наличие в водоеме рыбы, почти не наблюдается.
Многие гадают: кто в очередной раз отравил Клязьму? Ходили слухи, что речку отравили фенолом, спущенным в Собинке, также предполагалось, что это Владимирская ТЭЦ спустила в речку мазут, однако данная информация официального подтверждения не нашла. Некоторые из рыбаков предполагали, что река и рыба не отошли от мартовского сброса вредных веществ в Клязьму — тогда по реке текла странная субстанция в виде белой слизи, правда, виновника загрязнения так и не нашли.
И все-такт одного из загрязнителей Клязьмы точно удалось установить, правда, речь идет о верховьях реки в Московской области. Как сообщил новостной портал городского округа Химки «Я новости», в очередной раз свой вклад в отравление реки внес, якобы международный аэропорт Шереметьево.
По данным подмосковного издания, очистные сооружения аэропорта уже три года фактически не работают и находятся на расстоянии в 800 метров от Клязьмы. В реку напрямую спускают «химию» — от нефтепродуктов до антиобледенительной жидкости, которой поливают самолеты. Одними из главных источников загрязнения являются крайне ядовитые для всего живого вещества — фенол и аммиак, содержание которых в Клязьме превышает норму в 4-8 раз.
Осенью 2017 года Росприродназор уже штрафовал Шереметьево на 2 млн рублей и предписал наладить систему очистки, но значительных изменений с тех пор не произошло. Химикаты продолжают поступать в воду, резкий химический запах распространяется по всей территории жилого комплекса, дети стали чаще болеть, а вода в реке покрыта мертвой рыбой.
При этом, руководство аэропорта не спешит строить новые очистные сооружения. «Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию очистных сооружений постоянно откладываются», — сообщает в официальном письме и.о. зам. начальника департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО Н. Белоглазов.
В соцсетях гуляет видеоролик, на котором видно, как много нефти содержится в сбросах с аэропорта Шереметьево. Правда, видео сделано в начале весны, но, по словам жителей Химок, ситуация к началу лета только усугубилась.
Отметим, от Химок до границы Владимирской области загрязненная вода Клязьмы течет примерно около суток, а еще сутки спустя она достигает нашего областного центра. Как отмечают владимирские рыболовы, мертвой рыбы на Клязьме (во всяком случае — массово) никто не фиксировал. Видимо, рыба, почувствовав загрязненную воду, вовремя ушла в заводи и небольшие притоки.
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