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В Самаре на ж/д вокзале пассажиры устроили давку из-за металлодетектора
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В Самаре на ж/д вокзале пассажиры устроили давку из-за металлодетектора 

63.ru 14 июня 2018
Фото: 63.ru
На самарском железнодорожном вокзале усилили антитеррористический контроль. В четверг, 14 июня, на выходе на пригородную платформу установили рамку металлоискателя и начали досматривать вещи пассажиров электричек. В результате образовалась давка. Очевидцы сняли происходящее на видео.
— Видимо, из-за чемпионата мира по футболу решили усилить контроль. А поставили только один металлодетектор. Люди проходили через узкую рамку со скоростью 2–3 человека в минуту. Пассажиры боялись опоздать на электричку и громко возмущались. Когда время начало подпирать, осмотр ограничился быстрым взглядом в содержимое сумки, — рассказал автор видео. Свидетель уточнил, что ещё накануне металлоискателей на ж/д вокзале не было. По его словам, на электричку в итоге всё-таки успели все.
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