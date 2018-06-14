Водоемы в районах Савелки и Силино временно закрыли для купания

Специалисты Роспотребнадзора после проверки воды в водоемах Зеленограда ввели запрет на купание в Большом городском пруду и в Школьном озере. Проведенные лабораторные исследования проб воды показали, что они не отвечают гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Наличие бактерий в воде может быть вызвано прошедшими недавно обильными дождями, которые смыли в водоемы загрязнения с берегов. Как сообщил глава управы района Савелки, запрет на купание — это временная мера. Пробы воды берутся еженедельно и следующие результаты могут оказаться более благоприятными.