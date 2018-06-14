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Водоемы в районах Савелки и Силино временно закрыли для купания
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Водоемы в районах Савелки и Силино временно закрыли для купания 

Савелки 14 июня 2018
Фото: Савелки
Специалисты Роспотребнадзора после проверки воды в водоемах Зеленограда ввели запрет на купание в Большом городском пруду и в Школьном озере. Проведенные лабораторные исследования проб воды показали, что они не отвечают гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
Наличие бактерий в воде может быть вызвано прошедшими недавно обильными дождями, которые смыли в водоемы загрязнения с берегов. Как сообщил глава управы района Савелки, запрет на купание — это временная мера. Пробы воды берутся еженедельно и следующие результаты могут оказаться более благоприятными.
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