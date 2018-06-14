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Кинг попался на неонацистских ретвитах
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Кинг попался на неонацистских ретвитах 

News.ru 14 июня 2018
Член Республиканской партии от штата Айова Стив Кинг считается одним из самых разговорчивых в Палате представителей, однако он тут же замолчал, когда его спросили о ретвитах постов неонацистского содержания.
12 июня Кинг поделился твитом Марка Коллета — известного британского супрематиста, который написал, что США пора освободиться от опасностей иммиграции. До этого Кинг ещё минимум дважды ретвитил Коллета, который выкладывает видео, где он разглагольствует о евреях и принижает историческую значимость рабства и Холокоста.
Репортёр HuffPost спросил Кинга, делился ли он твитами мужчины, который придерживается неонацистских взглядов. В ответ это политик молча встал на эскалатор и уехал. Спустя час журналист снова поинтересовался, готов ли Кинг поговорить на эту тему, на что ему ответили: «Нет».
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