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Новосибирский силач установил новый мировой рекорд
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Новосибирский силач установил новый мировой рекорд 

ngs.ru 14 июня 2018
Фото: ngs.ru
Новосибирский спортсмен Сергей Федосиенко в шестой раз завоевал золото на чемпионате пауэрлифлингу в дисциплине «классическое троеборье» — соревнования проходят с 6 по 17 июня в канадском городе Калгари. Сибиряк выступает в весовой категории до 59 килограмм, в сумме троеборья он взял 664 килограмма — присед 225 килограмм, жим 165 килограмм, становая тяга 274, что стало новым мировым рекордом.
«Все прошло на четвёрку, я бы сказал. Особенно в первых двух упражнениях. Разница во времени 13 часов сказалась, не мог никак проснуться, а в тяге всё прошло отлично. Показал свой лучший результат и установил мировой рекорд 274 кг», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Федосиенко.
Второе место завоевал Леон Франклин из Эквадора — его результат 602,5 килограмма, а бронза досталась россиянину Евгению Мухомедьянову, который по результатам троеборья взял 570 килограмм.
В феврале Сергей Федосиенко стал чемпионом России по пауэрлифтингу — он завершил выступление с суммой в 763,5 килограмма.
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