Попытавшийся объесться до смерти мужчина похудел на 100 килограммов

Новозеландец пытался закормить себя до смерти, однако после того, как открыл мучивший его секрет семье, смог похудеть на 100 килограммов. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.

Томас Тенети (Thomas Teneti) из городка Рангикутия каждый день ел огромные порции фастфуда в попытках покончить с собой, так как боялся рассказать семье о своей гомосексуальности. Таким образом 43-летний мужчина набрал 300 килограммов. «Кто-то использует для этого пистолет, другие — веревку. Я выбрал еду. Это легче, чем видеть разочарование на их лицах», — признался он.

Тем не менее, однажды Тенети не выдержал и сознался во всем племяннику. Тот объяснил дяде, что это не стоит того, чтобы лишать себя жизни и посоветовал не бояться осуждения окружающих. В итоге мужчина набрался смелости и рассказал обо всем семье. Мать ответила ему, что всегда догадывалась, а отец, несмотря на религиозность, сказал, что у него всегда будет любовь и поддержка родителей.