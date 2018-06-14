Ещё
Попытавшийся объесться до смерти мужчина похудел на 100 килограммов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попытавшийся объесться до смерти мужчина похудел на 100 килограммов 

Lenta.ru 14 июня 2018
Фото: Lenta.ru
Новозеландец пытался закормить себя до смерти, однако после того, как открыл мучивший его секрет семье, смог похудеть на 100 килограммов. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.
Томас Тенети (Thomas Teneti) из городка Рангикутия каждый день ел огромные порции фастфуда в попытках покончить с собой, так как боялся рассказать семье о своей гомосексуальности. Таким образом 43-летний мужчина набрал 300 килограммов. «Кто-то использует для этого пистолет, другие — веревку. Я выбрал еду. Это легче, чем видеть разочарование на их лицах», — признался он.
Тем не менее, однажды Тенети не выдержал и сознался во всем племяннику. Тот объяснил дяде, что это не стоит того, чтобы лишать себя жизни и посоветовал не бояться осуждения окружающих. В итоге мужчина набрался смелости и рассказал обо всем семье. Мать ответила ему, что всегда догадывалась, а отец, несмотря на религиозность, сказал, что у него всегда будет любовь и поддержка родителей.
После этого Тенети переехал в Австралию и начал худеть. Если раньше он ел фастфуд, то теперь перешел на рыбу и курицу с овощами, а также выпивает около трех литров воды в день. «Раньше я мог съесть полторы пиццы и не наесться. И я при этом не выкидывал корочки», — рассказал новозеландец. За пять месяцев он сбросил сто килограммов и сам стал консультантом по похудению.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть577
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение