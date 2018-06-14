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Фестиваль рыбной ловли в Лосинке откроют в семь утра
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Фестиваль рыбной ловли в Лосинке откроют в семь утра 

Управа района Лосиноостровский 14 июня 2018
Фото: Управа района Лосиноостровский
Торжественное открытие фестиваля рыбной ловли в Лосинке состоится в ближайшую субботу в 7 часов. Регистрация участников начнется за час до старта, в шесть утра, сообщил представитель одного из организаторов, заместитель директора ЦДиС «Лосинка» Никита Воронов.
— Ловить рыбу можно всеми разрешенными методами ловли «мирной» рыбы — это поплавочная удочка, донка, фидер, исключение составляют спиннинг и нахлыст. У участника не должно быть больше одного удилища, — рассказал Воронов. — Тур продлится четыре часа, далее пойманную рыбу взвесят и определят победителей. Награждение самых удачливых рыболовов состоится примерно в полдень, — отметил Воронов.
Он напомнил, что предварительные заявки на участие принимаются до 15 июня включительно на электронную почту mu_losinka@list.ru либо по телефону 8 (499) 181-87-10. (иб)
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