Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео

Камеры наружного наблюдения, установленные на станции «Ростокино» Московского центрального кольца сняли на видео жестокую драку, которая переросла в избиение беспомощного человека. Остановить расправу смогли лишь прохожие, оттащившие агрессора от его жертвы.

На записи с камер видно, как двое мужчин дерутся на перроне станции «Ростокино». Один из них пропускает несколько ударов и падает, а второй продолжает с ожесточением наносить ему удары по голове и туловищу ногами и руками. О состоянии пострадавшего пока не сообщается, передает портал «Вести.Ru». Кроме того, неизвестно, удалось ли задержать агрессивного драчуна.