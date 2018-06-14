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Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
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Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео 

Дни.ру 14 июня 2018
Фото: Дни.ру
Камеры наружного наблюдения, установленные на станции «Ростокино» Московского центрального кольца сняли на видео жестокую драку, которая переросла в избиение беспомощного человека. Остановить расправу смогли лишь прохожие, оттащившие агрессора от его жертвы.
На записи с камер видно, как двое мужчин дерутся на перроне станции «Ростокино». Один из них пропускает несколько ударов и падает, а второй продолжает с ожесточением наносить ему удары по голове и туловищу ногами и руками. О состоянии пострадавшего пока не сообщается, передает портал «Вести.Ru». Кроме того, неизвестно, удалось ли задержать агрессивного драчуна.
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