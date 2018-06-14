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Житель Перми спас из горящего дома шесть человек
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Житель Перми спас из горящего дома шесть человек 

Деловая газета «Взгляд» 14 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Житель Перми Максим Сергеев спас из полыхающего дома семью Василовых, в том числе детей в возрасте трех и пяти лет.
Геройский поступок пермяка был заснят на видеорегистратор. Мужчина вытащил людей из горящего двухэтажного коттеджа, охваченного огнем, сообщает НТВ.
Максим Сергеев убедился, что семья в безопасности, и уехал с места происшествия, когда туда прибыли пожарные.
Семья пыталась самостоятельно разыскать своего спасителя, однако сделать это удалось только с помощью телеканала. Мужчина признался, что не считает себя героем.
«Я пытался сначала прыгнуть здесь, через забор, не получилось. Высокий маленько оказался для меня. Тем более, маленько растерялся. А так вот не стал уже залезать, только принимал уже [жителей дома]. Потому что там нечего уже было думать, прыгать — не прыгать», — сказал он.
На прошлой неделе в Сети появилось видео сильного пожара в петербургском ТЦ.
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