Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Махачкалы

Из-за низкого качества морской воды в Махачкале запретили купание сразу на всех городских пляжах.

По результатам анализа воды выянилось, что более 30% проб не соответствуют требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям. При этом по-прежнему высок уровень несоответствия проб морской воды по санитарно-химическим показателям — 90%.

«Особое беспокойство у специалистов вызвало выделение в морской воде холероподобных вибрионов (в районе поселка Сулак ), что является фактором риска возникновения и распространения острых кишечных инфекционных заболеваний среди населения,

в т. ч.

вспышечного характера», — сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что пляжные зоны Махачкалы не имеют санитарно-эпидемиологических заключений на использование морской воды в рекреационных целях.

В связи с этим, чтобы избежать вспышек острых кишечных инфекций, руководителям пляжей поручено ввести запрет купание в прибрежной полосе Махачкалы.