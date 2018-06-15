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Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Махачкалы
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Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Махачкалы 

«Это Кавказ» 13 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Из-за низкого качества морской воды в Махачкале запретили купание сразу на всех городских пляжах.
По результатам анализа воды выянилось, что более 30% проб не соответствуют требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям. При этом по-прежнему высок уровень несоответствия проб морской воды по санитарно-химическим показателям — 90%.
«Особое беспокойство у специалистов вызвало выделение в морской воде холероподобных вибрионов (в районе поселка Сулак), что является фактором риска возникновения и распространения острых кишечных инфекционных заболеваний среди населения,
в т. ч.
вспышечного характера», — сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
В ведомстве также отметили, что пляжные зоны Махачкалы не имеют санитарно-эпидемиологических заключений на использование морской воды в рекреационных целях.
В связи с этим, чтобы избежать вспышек острых кишечных инфекций, руководителям пляжей поручено ввести запрет купание в прибрежной полосе Махачкалы.
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