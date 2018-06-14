Какую рыбу можно выловить из Москвы-реки

На берегах в самом центре Москвы можно заметить раскинувших удочки рыбаков. Мы решили выяснить, часто ли на леску попадаются крокодилы и рыбы-мутанты, ставшие уже городскими легендами.

В поисках московского тайменя

Согласно письменным источникам XIX-XX веков, в полноводной Москве-реке обитали в изобилии язь, подуст и елец. Во время раскопок, проведенных в районе Дьякова городища, было обнаружено большое количество рыбьих скелетов и чешуи, особенно останков щуки, плотвы, язя, голавля, леща, судака, стерляди и сома. Все они были найдены в слоях, датируемых V веком до н.э.

Там же были обнаружены останки тайменя, крупной рыбы семейства лососевых, хотя других сведений о том, что таймень обитал в Москве-реке, за всю историю ее изучения обнаружено не было.

При раскопках в Зарядье в слоях датируемых XIII-XVII веками были найдены останки белуги, стерляди, осетра, севрюги, щуки, леща, голавля, сома, судака. Согласно письменным источникам в XIX-XX веках в реке Москве наиболее многочисленны были подуст, язь, елец. Загрязнение, вылов и изменение гирдорежима рек не позволили многим дойти до наших дней.

На рубеже XIX-XX веков елец, живущий в реках у дна, добывался в центре города в промышленных масштабах и был широко известен как «московская ряпушка». В результате гидростроительства реки стали заиливаться, и у ельца не осталось песчано-галечниковых перекатов для нереста.

Сейчас елец изредка встречается на северо-западе, он занесен в Красную Книгу города Москвы. Налим, «рыба-мни», в свое время дал название району Мневники, где жили ловцы этой рыбы, поставлявшие ее в Кремль.

Численность рыбы также снижена из-за исчезновения перекатов и загрязнения воды. На данный момент в Красную Книгу Москвы занесено 10 видов рыбы, которую раньше ловили в реке: голавль, язь, жерех, елец, подкаменьщик, налим, подуст, чехонь, сом и линь.

Что есть сейчас

Всего в черте города ихтиологи насчитали 35 видов рыб, которые относятся к 12 семействам. Большинство из них можно встретить на участках вхождения реки в город (от 25 до 27 видов), в центре их уже меньше половины, а в устье Яузы, у Краснохолмского моста всего от 2 до 5 видов.

Полностью исчезли плотва и стерлядь, зато периодически воды столичной реки удивляют непривычным разнообразием — аномально жарким летом 2010 года в них были замечены медузы.

Сильно выросла популяция плотвы, правда от изначального вида, «плотвы обыкновенной», она сильно отличается внешними признаками и экологическими особенностями.

Следующий по численности вид — лещ, его количество в уловах составляет 10-20%. За лещом следуют окунь и судак, обнаруженные во всех контрольных точках Москвы. Увеличилась численность серебряного карася, который предпочитает илистое дно и стоячие воды.

В последнее время появились и другие виды, в том числе «вселенцы»; к ним относятся бычок-кругляк и бычок-цуцик. Хотя эта рыба предпочитает соленую воду, обитает в Черной, Азовском и Каспийском морях, она легко переносит перепады солености и температуры воды и приспосабливается к новым условиям.

Прямо в центре столицы из воды вытягивали огромных, до 50 кг весом, толстолобиков. В реке белый толстолобик достигает максимум 20-25 кг, пестрый бывает и до 62 кг. Рыбы очень крупные, питаются планктоном (водорослями, мелкими рачками), поэтому очень редко ловятся на спортивные и любительские снасти, так как не берут приманку. Также сейчас, согласно сводкам «Мосрыбвода», с в Москву-реку ежегодно выпускается более 100 тыс. мальков севрюги.

Можно ли есть?

По анализам «Ростеста» выловленная в 2014 году в Москве-реке рыба оказалась не так страшна, как о ней принято говорить: свинца в образцах оказалось всего 0,06 миллиграмма на кило при норме свыше 1 миллиграмма. Мышьяк —0,11 мг (норма — не более 1 мг), кадмий 0,001 мг (норма — 0,2 мг), ртуть —менее 0,01 мг (норма — не более 0,03 мг). Пестициды (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты) и полихлорированные бифенилы и нитрозамины также оказались ниже нормы.

По заключению экспертов такую рыбу даже можно есть, хотя большинство столичных рыболовов предпочитают рыбу все же отпускать, либо отдавать кошкам.

Сроки ловли

Попытать счастья можно в любое время года, но для активной ловли знатоки советуют обращать внимание не только на погодные условия, но и на особенности «рыбных» точек.

На участке от метро «Коломенская» до одноименного музея-усадьбы вода становится теплой из-за промышленных стоков, из-за чего тает лед даже в холодные зимние месяцы, а участок от Коломенского и ниже (до впадения Москвы-реки в Оку) остается безо льда в течение всего года.

Участки в верховьях реки (районы Тушино и Рублево) покрываются льдом в естественных условиях, в зависимости от погоды. Говоря о времени суток, руководствуются универсальными правилами — лучший лов на джиг обеспечен перед самым рассветом и днем, до начала вечерних сумерек, на воблер — вечером, с наступлением темноты, и до двух часов ночи.

Рыбные места

Бонус для тех, кто не поленился, не испугался и готов рискнуть на московскую рыбалку — список самых «рыбных» мест столицы.

Известная точка, по словам бывалых рыбаков, находится под мостом у Новорижской трассы (протока, соединяющая Москву-реку и один из Рублевских карьеров). Обычно здесь попадаются мелкие экземпляры окуней — от 100 до 300 г, хотя иногда клюют и горбачи до 600 г.

Самая интересная — под Спасским мостом, где можно поймать небольшого судака (ловить советуют прямо с опоры на правом берегу, чтобы избежать зацепов). Еще одно место находится прямо под Бережкоской набережной в центре столицы, причем здесь попадаются крупные трофеи — судаки весом до 3 кг, неплохие жерехи и даже сомы.

С пристани на левом берегу Москвы-реки, между киноконцертным залом «Россия» и Большим Устьинским мостом, можно выловить небольших судачков и окуней весом до 600 г.

Чисто «окуневыми» считаются участки от музея-усадьбы «Коломенское» до железнодорожного моста (2-3км), и места в районе Братеевского моста. Не обделяют вниманием рыбаки Краснопресненскую набережную, Строгинскую пойму, а также берега в районе ЦПКиО им. Горького и Нескучного сада.

Где ловить не стоит

В целом состояние воды в Москве-реке сейчас соответствует «нормативам культурно-бытового водопользования», то есть вода эта «условно чистая». Но в Департаменте природопользования советуют избегать некоторых особо загрязненных участков. Причем многие из них расположены в непосредственной близости от излюбленных мест рыбалки, например, Студенец-Ваганьковский ручей, несущий вредные вещества в районе Краснопресненской набережной.

Еще один водовыпуск, несущий нефтепродукты, заключен в коллектор «Мосводостока» находится в районе Новоданиловской набережной. Самыми проблемными признаны притоки Москвы-реки, несущие взвешанную органику и соединения железа: реки Пресня, Филька и Таракановка.