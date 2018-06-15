Два человека утонули в Хакасии за двое суток

Погибшими оказались восьмилетняя школьница и 33‐летний мужчина. Об этом сообщило ИА «Запад 24».

11 июня произошел первый случай. В Боградском районе женщина с восьмилетней дочкой и трехлетним сыном и 13-летняя подруга девочки отправились купаться на водоем. Девочки быстрее женщины добрались до берега. Ее дочь зашла в воду и начала тонуть из-за судороги в ноге. Подружка сразу бросилась ей на помощь, однако девочка упала в обморок из-за того, что ей свело ноги от холода. Подоспевшая женщина успела спасти только подругу девочки, а свою дочь нет. Мать тщетно искала тело девочки. Погибшую удалось найти спасателям только через несколько часов.

12 июня случилось второе происшествие в Усть-Абаканском районе. Мужчина вместе со своей женой пришел на пруд. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Погибший зашел в воду и начал тонуть. Его спасти не удалось.

Известно, что погибшие купались в не предназначенных для отдыха местах.