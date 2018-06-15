Ещё
Два человека утонули в Хакасии за двое суток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два человека утонули в Хакасии за двое суток 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Погибшими оказались восьмилетняя школьница и 33‐летний мужчина. Об этом сообщило ИА «Запад 24».
11 июня произошел первый случай. В Боградском районе женщина с восьмилетней дочкой и трехлетним сыном и 13-летняя подруга девочки отправились купаться на водоем. Девочки быстрее женщины добрались до берега. Ее дочь зашла в воду и начала тонуть из-за судороги в ноге. Подружка сразу бросилась ей на помощь, однако девочка упала в обморок из-за того, что ей свело ноги от холода. Подоспевшая женщина успела спасти только подругу девочки, а свою дочь нет. Мать тщетно искала тело девочки. Погибшую удалось найти спасателям только через несколько часов.
12 июня случилось второе происшествие в Усть-Абаканском районе. Мужчина вместе со своей женой пришел на пруд. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Погибший зашел в воду и начал тонуть. Его спасти не удалось.
Известно, что погибшие купались в не предназначенных для отдыха местах.
360tv.ru: последние новости
Голая девушка устроила танцы на набережной Новороссийска «Закройте рты»: мать Овечкина ответила хейтерам сына Мария Захарова поплавала с дельфинами в Сочи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть557
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Тайный ухажер выдал роман с Фриске50
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение