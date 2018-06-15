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В Ульяновске врачи извлекли зуб из бронхов трехлетней девочки
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В Ульяновске врачи извлекли зуб из бронхов трехлетней девочки 

АиФ — Ульяновск 18 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Ребенка доставили в приемное отделение 13 июня с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и одышку. Все это появилось после визита к зубному врачу в одной из стоматологических клиник Ульяновска, где девочке удалили больной зуб.
Рентген показал присутствие инородного тела в бронхах. «Ребенок был госпитализирован. Девочке в экстренном порядке была проведена ригидная бронхоскопия под общим наркозом, в результате которой из правого главного бронха был извлечен зуб. Операция прошла без особенностей. На следующее утро ребенок выписан из стационара больницы», — рассказала заведующая педиатрическим отделением больницы Тамара Гаврилова.
Всего же только за прошлый год была оказана экстренная помощь 611 маленьких пациентам. Из внутренних органов, в том числе из бронхов, было удалено 154 инородных предмета.
«Чаще всего с этой проблемой сталкиваются дети в возрасте от 8 месяцев до 4 лет. Без своевременного медицинского вмешательства существует высокий риск тяжелых осложнений или даже летального исхода», — рассказала Ксения Миронова.
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