В Ульяновске врачи извлекли зуб из бронхов трехлетней девочки

Ребенка доставили в приемное отделение 13 июня с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и одышку. Все это появилось после визита к зубному врачу в одной из стоматологических клиник Ульяновска , где девочке удалили больной зуб.

Рентген показал присутствие инородного тела в бронхах. «Ребенок был госпитализирован. Девочке в экстренном порядке была проведена ригидная бронхоскопия под общим наркозом, в результате которой из правого главного бронха был извлечен зуб. Операция прошла без особенностей. На следующее утро ребенок выписан из стационара больницы», — рассказала заведующая педиатрическим отделением больницы Тамара Гаврилова

Всего же только за прошлый год была оказана экстренная помощь 611 маленьких пациентам. Из внутренних органов, в том числе из бронхов, было удалено 154 инородных предмета.

«Чаще всего с этой проблемой сталкиваются дети в возрасте от 8 месяцев до 4 лет. Без своевременного медицинского вмешательства существует высокий риск тяжелых осложнений или даже летального исхода», — рассказала Ксения Миронова.